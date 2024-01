Projeto de quarto considerou um cortineiro de gesso para a cortina que exalta um degradê goiaba claro - Xavier Neto

Publicado 24/01/2024 15:14

O trilho sempre foi o principal recurso utilizado na instalação de cortinas e persianas em casa e, consequentemente, o cortineiro era o protagonista da cena, já que ele garantia a estética e finalizava a instalação. No entanto, com as cortinas de varão, pensadas justamente para ficarem evidentes, muita gente achou que os cortineiros estivessem fora de moda. Mas, segundo especialistas, este item segue como um forte elemento para um acabamento primoroso, ocultando, inclusive, pequenos detalhes indesejados e que não precisam ficar perceptíveis no ambiente.



As arquitetas Vanessa Paiva e Cláudia Passarini, sócias do escritório Paiva e Passarini Arquitetura, costumam usar os cortineiros com frequência. Segundo elas, o objeto é discreto e econômico, pois é de fácil instalação. Confira algumas sugestões de como utilizar o recurso:

1 - Embutido

Neste tipo de cortineiro, as profissionais destacam a importância de considerar um vão entre a esquadria e o forro com a finalidade de acomodar a instalação de cortinas ou persianas. Assim, o elemento entrega um arremate mais discreto, sofisticado e refinado ao ambiente e, para realizá-lo, elas apontam que é imprescindível a sua construção antes da realização do fechamento horizontal. Se a ordem for alterada, o trabalho se torna um pouco mais complexo e corre-se o risco de ter um visual comprometido.

2 - Sobreposto

O cortineiro sobreposto é um elemento instalado sobre o forro já finalizado, considerando a igual finalidade de encobrir o trilho da cortina ou persiana. Essa modalidade pode ser feita em gesso, mas é habitualmente instalado em marcenaria. A madeira, reconhecida por sua beleza natural e a sensação acolhedora que empresta aos espaços, facilita a moldagem para o design personalizado do item.

3 - Iluminado

Outro objetivo dos cortineiros, sejam eles no embutido ou no sobreposto, é incorporar a iluminação embutida ou indireta em sua estrutura, para entregar uma atmosfera aconchegante e acolhedora.

Como conservar

Cuidar adequadamente dos cortineiros é fundamental para manter a aparência, a durabilidade e o desempenho. No caso dos destinados às cortinas de tecido, vale prestar atenção em dois fatores: na extensão da cortina, uma vez que, quando recolhida, gera um considerável volume, e na configuração do trilho, seja ele simples ou com forro, o que demanda uma maior quantidade de espaço.