Prévia do Sinduscon-Rio mostra que, só em dezembro do ano passado, foram 50% a mais de imóveis vendidos no Rio de Janeiro - Freepik

Prévia do Sinduscon-Rio mostra que, só em dezembro do ano passado, foram 50% a mais de imóveis vendidos no Rio de JaneiroFreepik

Publicado 31/01/2024 15:47 | Atualizado 31/01/2024 15:49

O mercado imobiliário do Rio de Janeiro registrou avanço de 18% nas vendas de imóveis em 2023, apesar do recuo de 16% no número de lançamentos, na comparação com 2022. Os dados são de uma prévia do balanço feita pelo Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro). Só em dezembro do ano passado, foram 50% a mais de unidades vendidas. Para 2024, a expectativa do sindicato é alta, sobretudo, pela redução da taxa de juros, mas fica o alerta.

"Esses números mostram que vendemos estoque que, hoje, está abaixo de seis meses, ou seja, se não tivermos nenhum lançamento nos próximos seis meses e continuarmos com a mesma velocidade de vendas, vai terminar todo o estoque do mercado imobiliário na cidade do Rio", observa Claudio Hermolin, presidente do Sinduscon-Rio.