Na avaliação de especialistas, taxa Selic em queda e controle da inflação podem impulsionar mercado imobiliário este ano - Freepik

Publicado 29/01/2024 17:25

A coluna vai trazer ao longo desta semana as expectativas de especialistas do setor para 2024. O que pensam estes nomes que são referências no mercado imobiliário carioca? Hoje, as opiniões são de Marcos Saceanu, presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário), e de Claudio Hermolin, presidente do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro).

Marcos Saceanu

“A perspectiva é de ser um grande ano para o mercado imobiliário no Rio. Com o cenário econômico favorável, inflação controlada e taxa de juros em queda, os incorporadores já estão preparados para iniciar muitos lançamentos na cidade e com a previsão de até superar o volume lançado no ano passado. A aprovação do novo Plano Diretor aumenta muito a confiança dos investidores e tem potencial de gerar mais oportunidades em toda a cidade, desde produtos econômicos até a alta renda. O ano de 2024 promete ser excelente para o mercado imobiliário carioca”.

Claudio Hermolin

“A expectativa é bastante positiva, tendo em vista a tendência de continuidade da redução da taxa de juros Selic, da queda do desemprego e do controle da inflação. O segmento econômico - Minha Casa, Minha Vida - continuará a ter relevância como aconteceu no terceiro e no quarto trimestres de 2023, com as melhorias do programa no âmbito federal e com o projeto do governo estadual de dar um subsídio adicional aos projetos do estado do Rio. O mercado nas regiões do Porto e de São Cristóvão deve acelerar por causa da ampliação dos benefícios do Porto Maravilha para São Cristóvão. Além disso, o Reviver Centro 2, com ainda mais incentivos e benefícios para a região central, também deve acelerar novos projetos e lançamentos no Centro. Temos que lembrar que 2024 será o ano da sanção do Plano Diretor, que também vai atrair a atenção dos investidores para o mercado imobiliário da nossa Cidade Maravilhosa”.