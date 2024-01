Condomínio em Itaipava pelo Minha Casa, Minha Vida tem mais de 20 itens de lazer, incluindo uma ciclovia - Divulgação

Publicado 26/01/2024 19:35

Os dois últimos blocos do Cenário da Montanha, pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Itaipava, na Região Serrana, estão sendo entregues nesta sexta e sábado pela Rio8 Incorporações. O empreendimento se destaca por ter conceito de resort, além de segurança 24 horas e sustentabilidade. No total, são 672 unidades distribuídas em 12 blocos, entre apartamentos de dois quartos e unidades garden (com jardim exclusivo). “Foram quatro anos de um trabalho que exigiu muita dedicação da nossa equipe. E conseguimos”, conta Mariliza Fontes Pereira, CEO da empresa.



Ela diz ainda que o empreendimento foi todo vendido durante a pandemia. “Zeramos as vendas do Cenário da Montanha neste período por causa da varanda e também pela necessidade de mais qualidade de vida e de mais contato com o verde, em um endereço tranquilo e valorizado como Itaipava. E boa parte destes clientes é do Rio”, comenta a executiva. O complexo tem mais de 20 itens de lazer, entre eles uma ciclovia com aproximadamente 1,5 km, que contorna todo o condomínio.



Outro diferencial é o tamanho da área verde, com 86% dela preservada. “A sustentabilidade sempre foi um dos pilares do Cenário da Montanha. Durante a construção, plantamos mais de 72 mil mudas de árvores, bem mais do que o exigido pela lei”, ressalta Mariliza.

Resort inspirado na Amazônia

Resort em Santa Catarina prevê plantas típicas da Amazônia, como Vitória-régia, Palmeira Triângulo e pés de açaí Divulgação

Já em Penha, Santa Catarina, está sendo construído um resort com mais de 9 mil metros quadrados (m²) de área de lazer e paisagismo inspirado na Amazônia. O Amazon Parques & Resorts terá em sua primeira fase mais de 200 apartamentos com 420 leitos e capacidade para 1.056 hóspedes. O projeto paisagístico, por exemplo, prevê plantas típicas da Amazônia, como Vitória-régia, Palmeira Triângulo, que pode chegar a 8 metros de altura, e até pés de açaí.



O empreendimento vai contar ainda com academia de quase 100 m², salão de beleza, piscina com área de 420 m² e dois brinquedos aquáticos, trilha em meio à natureza, quadras de areia e beach tênis, bosque com tirolesa e arvorismo. "Com a implementação deste resort no sistema de multipropriedade, almejamos impulsionar o turismo em Penha, confiantes no vasto potencial que esta cidade oferece. Essa é uma região ímpar, com belezas naturais ainda pouco exploradas”, destaca Roberto Kwon, presidente do Amazon Parques & Resorts.



O modelo de multipropriedade funciona como um compartilhamento de imóveis. A mesma unidade tem diferentes donos e cada um deles utiliza de acordo com a proporção de usufruto estabelecida em contrato. Neste sistema também é possível colocar o imóvel para alugar e ter uma renda extra com a locação, caso não utilize no período.