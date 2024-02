Estimular investimentos em imóveis para locação residencial será um dos campos de atuação do Secovi Rio - Freepik

Estimular investimentos em imóveis para locação residencial será um dos campos de atuação do Secovi RioFreepik

Publicado 05/02/2024 15:28

O segmento de locação será uma das prioridades para o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) em 2024. Confira a seguir a opinião de Pedro Wähmann, presidente da entidade:

“Neste ano, o Secovi Rio, dentre vários aspectos do mercado imobiliário, dará especial atenção ao setor de locação. Verificamos pelo PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que a população do Rio de Janeiro que mora em imóveis alugados cresceu de 17% para 21%, em cinco anos, marcando uma forte tendência. Por outro lado, a variação média dos aluguéis em 2023 foi de quase 20%. Portanto, até acima do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Como consequência natural de um mercado onde a demanda tem crescido mais do que a oferta, estimular investimentos em imóveis para locação residencial e acompanhar e combater proposições legislativas intervencionistas para que se possa manter a segurança jurídica que a atual lei inquilinária confere serão também campos de ação do Secovi Rio”.