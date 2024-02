Taxa de juros ainda elevada poderá impactar nas vendas de imóveis este ano, na avaliação de especialista - Freepik

Taxa de juros ainda elevada poderá impactar nas vendas de imóveis este ano, na avaliação de especialistaFreepik

Publicado 06/02/2024 16:10

O segundo semestre do ano é considerado por especialistas como o mais aquecido para o mercado imobiliário. Seguindo esta linha de raciocínio, confira a opinião de Mariliza Fontes Pereira, CEO da Rio8 Incorporações:

“A expectativa da Rio8 para 2024 está pautada a partir do segundo semestre porque entendemos que o primeiro será de ajustes, principalmente, da taxa de juros que tem impactado muito as vendas não só do programa Minha Casa, Minha Vida como também de médio e alto padrão. Então, estamos aguardando esse momento para os nossos lançamentos. Acreditamos no Minha Casa, Minha Vida, mas ainda estamos sentindo uma dificuldade muito grande nas vendas. Isso porque muitas pessoas ainda estão com os seus nomes comprometidos por conta da pandemia e do desemprego. Mesmo assim, a nossa expectativa é bem forte para o segundo semestre”.