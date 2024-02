Para 2024, a ideia é que os síndicos cada vez mais se capacitem, buscando tecnologias e inovações para os condomínios - Freepik

Publicado 08/02/2024 17:47

Rafael Thomé, presidente da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis), é o convidado de hoje. Ele traz as suas previsões para os setores de compra e venda, locação e condomínios. Confira:

“A expectativa é muito boa para 2024. No setor de vendas, ela acompanha a projeção de queda da taxa Selic para que a população tenha acesso ao crédito imobiliário mais barato e possa adquirir o imóvel. Para quem quer vender isso também é interessante porque haverá uma procura maior por unidades que, em 2023, tinham menor liquidez. E isso pode até baixar um pouco a pressão no mercado da locação, uma vez que poucos estão comprando imóveis no momento. Já para o setor de condomínios, a ideia é que os síndicos cada vez mais se capacitem e busquem tecnologias e inovações para melhorarem os serviços e a harmonia entre todos que residem”.