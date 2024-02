Minha Casa, Minha Vida em 2024 poderá ser impulsionado com o orçamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) - Freepik

Publicado 14/02/2024 14:36 | Atualizado 14/02/2024 14:38

Na sequência de opiniões dos especialistas, você confere hoje a análise de João Teodoro, presidente do Sistema Cofeci-Creci (Conselho Federal dos Corretores de Imóveis):

“O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de 2024 tem um orçamento inédito de R$ 117 bilhões, dos quais 90%, segundo o governo, serão dirigidos para programas habitacionais de baixa renda, ou seja, o Minha Casa, Minha Vida. E esse programa vai financiar rendas familiares de até R$ 8 mil, o que atinge de maneira bastante acentuada a classe média baixa. Por outro lado, temos a classe média alta e os financiamentos de alto padrão que não têm problema de recursos. Já como entraves nós temos a preocupação com a reforma tributária, que promete elevar os juros, principalmente, na área de serviços que atinge também a construção civil. Mas estamos preparados para enfrentar tudo isso com uma série de atitudes que vem sendo adotadas pelo setor”.