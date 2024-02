Há opções de imóveis na cidade do Rio e nas regiões Serrana, dos Lagos, Metropolitana e na Costa Verde - Freepik

Há opções de imóveis na cidade do Rio e nas regiões Serrana, dos Lagos, Metropolitana e na Costa VerdeFreepik

Publicado 21/02/2024 18:26 | Atualizado 21/02/2024 18:26

Quem planeja investir na casa própria com descontos de até 74% no Rio de Janeiro deve olhar as 122 unidades de leilão que contam com preços que vão de R$ 8,2 mil a R$ 60 milhões. As propriedades incluem sítios, casas, apartamentos e terrenos em diversas localidades, como as regiões Serrana, dos Lagos e Metropolitana, além da Costa Verde e a capital.



Entre as ofertas está um apartamento de 86 metros quadrados (m²) no bairro do Flamengo que tem lances a partir de R$ 1,6 milhão (74% de desconto). Em Jacarepaguá, há uma unidade com 85 m² que custa a partir de R$ 165,1 mil (49% de deságio). E no Recreio dos Bandeirantes, é possível arrematar um apartamento de 175 m², com valor inicial de R$ 1,4 milhão (41% abaixo da avaliação).



Segundo Andreia Tavares, diretora de Real Estate do Grupo Superbid, os lances podem ser feitos a partir do dia 29 de fevereiro em superbid.net. Também é possível agendar visitas prévias para conhecer os imóveis. A orientação é ler detalhadamente o edital e as condições do evento. Vale lembrar ainda que a maioria das unidades está ocupada e que a desocupação é por conta do arrematante.

Unidades na Costa Verde

Já na Costa Verde estão sendo ofertados 10 imóveis desocupados, com metragens a partir de 44 m² e preços a partir de R$ 150 mil cada. As unidades estão mobiliadas e decoradas, prontas para uso, e contam com vaga para carro e garagem náutica em Angra dos Reis (RJ). E para quem prefere a Região dos Lagos, há uma casa em Araruama com 173 m² e lance inicial de R$ 494,4 mil (33% de desconto).