Especialista lembra que o segmento da construção tem uma parcela muito relevante no Produto Interno Bruto do paísFreepik

Publicado 16/02/2024 17:24

Hoje, a análise sobre como o mercado imobiliário vai se comportar este ano é de Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar:

“A expectativa é excelente para 2024 porque há uma série de fatores que estão acontecendo e todos eles favoráveis ao nosso mercado. Primeiro: a inflação sob controle; segundo a economia, com nível de atividade bom e prometendo melhorar mais ainda. Terceiro, o nível de desemprego cada vez mais baixo; quarto, a taxa de juros tanto daqui quanto da americana que influencia diretamente onde o investidor estrangeiro coloca o seu dinheiro. A taxa de juros de lá caindo, é uma maneira natural de o dinheiro vir para o Brasil. Dessa forma, acredito que o país terá um ano muito bom. Além disso, as empresas hoje estão super organizadas e acredito que teremos um ano espetacular. Com relação aos entraves, eu diria que a reoneração da folha de pagamento é um problema e acredito que o governo vai se sensibilizar e voltar atrás. E também para o Minha Casa, Minha Vida, um novo cálculo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) porque da forma que está colocado no momento é altamente prejudicial para o setor. Eu acredito que o governo irá refletir e essas duas pautas vão ser reavaliadas de uma maneira satisfatória. Afinal de contas, o segmento da construção tem uma parcela muito relevante no nosso PIB e merece ser olhado com muito carinho”.