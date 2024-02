Areal se tornou a "Capital da Uva", atraindo o interesse do mercado imobiliário - Freepik

Areal se tornou a "Capital da Uva", atraindo o interesse do mercado imobiliárioFreepik

Publicado 20/02/2024 11:51

A coluna encerra hoje as opiniões de especialistas sobre as expectativas para o mercado imobiliário em 2024 com a análise de Hugo Santinon, diretor do Grupo STN:

“O mercado imobiliário em Areal está totalmente aquecido. A região se tornou a ‘Capital da Uva’ e, com isso, houve a criação de várias vinícolas favorecendo o intenso investimento no mercado imobiliário. Essa iniciativa do prefeito e dos vereadores da região foi fundamental para o desenvolvimento da cidade. Se não me engano já temos sete vinícolas instaladas e produzindo, o que traz investidores, condomínios e hotéis. O Grupo STN pretende continuar investindo no mercado imobiliário de Areal, pois a matriz da empresa está na cidade e estas coisas se conectam. Vamos construir 21 casas de alto padrão no condomínio Quinta Portuguesa, das quais sete estão em processo de finalização. São obras modernas e sustentáveis, com geração de energia solar e paisagismo integrado ao futuro condomínio. Acreditamos muito na região e, principalmente, no Quinta Portuguesa, que vamos lançar em maio, pois o projeto é extremamente bem localizado, próximo à BR e às regiões de Itaipava, Petrópolis e Rio. Além de estarmos inseridos em um mercado extremamente aquecido, estamos perto das áreas que costumamos atuar, fatores que se encaixam”.