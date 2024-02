Evento gratuito vai apresentar o panorama do mercado imobiliário e as tendências para 2024 - Freepik

Publicado 23/02/2024 16:40 | Atualizado 23/02/2024 16:41

O Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai promover no dia 13 de março, quarta-feira, a 14ª edição do Panorama do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro. Na ocasião serão apresentados os principais indicadores de 2023 sobre condomínios, locação, venda, compra, ações condominiais e locatícias, lançamentos e financiamentos em todas as regiões da cidade.A iniciativa também vai contar com dados inéditos e palestrantes que vão adiantar as tendências para este ano. O evento gratuito vair acontecer a partir das 9h, no auditório da Fecomércio, no Flamengo, e as inscrições podem ser feitas em https://conteudo.secovirio.com.br/panorama-13-03-2024-convite