Publicado 26/02/2024 17:54 | Atualizado 26/02/2024 17:54

A biometria facial vem ganhando espaço no mercado imobiliário para evitar fraudes nos contratos de locação. Um exemplo pode ser visto na CredPago, de fiança locatícia. Há um mês e meio adotando esta tecnologia, a empresa já identificou mais de 50 tentativas de golpe. A estimativa é evitar mais de R$ 7 milhões em gastos com esse tipo de problema em 2024.



A ferramenta funciona como uma etapa adicional de verificação de identidade que comprova se quem está em contato com a imobiliária para locação do imóvel é de fato quem diz ser. A verificação é realizada em parceria com a Unico, startup de biometria facial. "O sistema confronta as faces dos consumidores com as armazenadas em uma base de milhões de CPFs. Uma base bastante robusta, compartilhada com empresas de outros setores, como o financeiro", explica Gerson Oliveira Filho, diretor Comercial da CredPago.

Unidades voltadas para o aluguel

Os imóveis compactos, localizados em pontos estratégicos do Rio de Janeiro, estão em alta. A startup Lobie, de moradia por assinatura ou aluguel de diárias, já transformou oito hotéis em residenciais com serviços, a maioria na Zona Sul, além da Barra da Tijuca. A empresa fechou 2023 com 788 unidades em carteira, que representam um volume de R$ 394 milhões sob gestão. “Neste resultado, consideramos os oito hotéis que transformamos, além das parcerias que fechamos”, conta Ernesto Otero, CEO da empresa.



Para este ano, Otero adianta que estão previstas mais cinco parcerias, que vão totalizar 639 imóveis compactos, distribuídos entre Rio e Niterói. “Uma delas será com a incorporadora Safira. Faremos a gestão da locação e a administração de mais um residencial no Centro do Rio. Serão 97 unidades com tamanho médio de 32 metros quadrados. A demanda pela região está muito aquecida e temos vários projetos neste sentido acontecendo tanto para quem que morar mais perto do trabalho, quanto para quem quer investir”, ressalta o executivo.