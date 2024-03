Se a laje não estiver preparada para receber uma churrasqueira de alvenaria, será necessário investir no modelo pré-moldado - Divulgação Tijoleste - Divulgação

Se a laje não estiver preparada para receber uma churrasqueira de alvenaria, será necessário investir no modelo pré-moldado - Divulgação TijolesteDivulgação

Publicado 05/03/2024 16:03

O churrasco é uma das confraternizações mais famosas. Tudo pode ser motivo para organizar um evento em família ou com os amigos que tem a carne e a animação como as protagonistas: aniversário, casamento, chá de bebê e, claro, aquele jogo imperdível de futebol. Se você deseja ter este objeto em casa, a coluna traz algumas orientações de Núria Santos, CEO da Tijoleste, de materiais de construção.

Segundo ela, um ponto fundamental na hora da escolha é checar o peso, pois se a sua laje não estiver preparada para receber uma churrasqueira de alvenaria, será necessário investir em um modelo pré-moldado. "As churrasqueiras de alvenaria são sempre maiores, dependem de mais espaço, já a pré-moldada tem apenas 55 centímetros. Apartamento, por exemplo, só pode ser feito com churrasqueira pré-moldada, devido ao peso. Mas, se for no estilo cobertura, aí tem um espaço destinado para isso. Agora, para residência, geralmente é a de alvenaria, levando sempre em conta quantos andares e onde será colocada", explica Núria.

A CEO complementa que o modelo mais buscado ainda é o de alvenaria, mas há outros que estão na moda como as churrasqueiras de estilo predial, que são retas. A especialista lembra ainda que é preciso contar com uma mão de obra especializada, principalmente para o de alvenaria. “Se a pessoa não sabe fazer a churrasqueira, não vai dar certo, a fumaça vai voltar, o tijolo vai ficar mal assentado, e assim prejudicar o sucesso da instalação”, alerta Núria. Já se a churrasqueira pré-moldada for a alternativa, a CEO afirma que qualquer pessoa pode montar, pois são peças auto encaixáveis que acompanham um manual de instalação.