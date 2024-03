Primeiros passos, região a ser trabalhada e financiamento serão alguns temas de workshop exclusivo para as mulheres - Freepik

Publicado 08/03/2024 12:16

Hoje, Dia Internacional da Mulher, a coluna traz uma dica para as interessadas em ingressar no mercado imobiliário. O workshop Visionay, exclusivo para o público feminino, acontecerá de forma online no dia 26 de março, terça-feira, a partir das 20h. A iniciativa é de Nayara Técia, CEO da On Brokers. A empresária veio de Codó (Maranhão) para tentar a carreira de atriz no Rio de Janeiro. Para custear o curso de teatro, a executiva se tornou corretora de imóveis e nunca mais parou. Entre os conteúdos que serão abordados no workshop estão os primeiros passos, região a ser trabalhada, posicionamento nas redes sociais, argumentos, financiamento e fluxo de pagamento. As inscrições podem ser feitas em http://www.visionay.com.br/

Presença feminina representa 35% dos corretores no Rio

Sempre vale lembrar que a presença das mulheres na corretagem vem aumentando ao logo dos anos. De acordo com dados do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), em 2022 essa representatividade era de 33% e, em 2023, ultrapassou os 35%. Atualmente, 20.730 corretoras de imóveis fazem parte do quadro de profissionais ativas em todo o estado. Marcelo Moura, presidente do conselho, complementa que são muitas as possibilidades de atuação, entre elas locação, avaliação, compra e venda, lançamentos e leilões.

Destaque como síndicas e empresárias

Fernanda Oliveira, gestora de Condomínios da APSA, lembra que a presença delas atuando nos edifícios também vem crescendo. “São síndicas, gestoras e assistentes condominiais, auxiliares de serviços gerais e de manutenção, dentre outros, e até em zeladoria e portaria. A participação feminina em cargos de liderança dentro dos condomínios é um fator importante para que tenhamos nesse segmento uma gestão mais democrática e inclusiva. Também traz diferentes perspectivas e novas ideias para o gerenciamento de propriedades, e amplia o atendimento às diferentes necessidades e preocupações dos condôminos, independentemente do gênero”, ressalta Fernanda.



Já Tanit Galdeano, empresária e presidente da TAO, considera que outras mulheres devem estar à frente de companhias do segmento imobiliário. Ela aconselha que as executivas se cerquem de pessoas competentes, eficientes, sensíveis e comprometidas, características necessárias para qualquer negócio. “A mulher é intuitiva e a nossa sensibilidade, sem dúvida, colabora de forma diferenciada para o negócio imobiliário”, observa Tanit.