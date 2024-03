Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes lideram a lista dos 10 bairros mais procurados para comprar um imóvel - iStock

Publicado 07/03/2024 08:16 | Atualizado 07/03/2024 08:19

A Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes foram os bairros mais procurados do Rio para a compra e venda de imóveis em 2023. Essa tendência, aponta estudo da plataforma QuintoAndar, pode indicar uma preferência de compradores por unidades mais novas, já que as duas regiões têm grande oferta de imóveis lançados nos últimos anos, com condomínios mais completos.

Mesmo com esses dois locais na liderança, boa parte da procura na capital se concentrou na Zona Sul. No ranking dos 10 bairros mais buscados, cinco estão na região: Copacabana, Botafogo, Ipanema, Flamengo e Leblon. Já a Zona Norte é representada por Tijuca, que ficou em terceiro lugar, e pelo Méier que ocupou a nona posição. O preço médio do metro quadrado (m²) dos imóveis negociados no período foi de R$ 5.152, ou seja, 0,75% maior do que o registrado em 2022.