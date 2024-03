A cobertura ficou em primeiro lugar na lista dos 10 itens mais desejados em um imóvel - Freepik

Publicado 11/03/2024 12:12 | Atualizado 11/03/2024 12:13

Hoje a coluna faz a seguinte pergunta: para você, o que não pode faltar em um imóvel? Para os cariocas, cobertura, sol da manhã e vista livre são os itens queridinhos. O trio foi destaque de outro recorte da pesquisa da plataforma QuintoAndar que mostra as preferências de quem pesquisou por um novo lar para comprar em 2023. Unidades novas ou reformadas apareceram logo em seguida no ranking.

Já o ar-condicionado não está na relação de filtros mais buscados do Rio de Janeiro, diferentemente de outras capitais. “Neste caso, é possível inferir que a maioria dos compradores imagina que já exista o equipamento ou a possibilidade de instalá-lo no imóvel e nem se dê ao trabalho de utilizar o filtro, já que o item é quase indispensável na cidade. Em SP e BH, nem todos os prédios permitem a colocação do aparelho externo e, por isso, há essa preocupação”, observa Pedro Capetti, especialista em dados da empresa.

Confira os 10 mais:

1 - Cobertura

2 - Sol da manhã

3 - Vista livre

4 - Novos ou reformados

5 - Armários na cozinha

6 - Luminosidade natural

7 - Armários embutidos no quarto

8 - Rua silenciosa

9 - Piscina privativa

10 - Chuveiro a gás