Serviço de pedreiro no Rio de Janeiro custa, em média, R$ 950, de acordo com levantamento de plataforma - Freepik

Serviço de pedreiro no Rio de Janeiro custa, em média, R$ 950, de acordo com levantamento de plataformaFreepik

Publicado 30/05/2024 19:55

Quem mora na capital de São Paulo gastou, em média, R$ 1.278 com serviços de pedreiro no primeiro trimestre. Já no Rio de Janeiro, o custo foi de R$ 950, o segundo maior valor no ranking elaborado pelo aplicativo GetNinjas, que focou nas cinco cidades com o maior número de pedidos: São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis (R$ 855), Belo Horizonte (R$ 824) e Salvador (R$ 553). O levantamento aponta ainda que o trabalho de pedreiro foi o mais buscado na plataforma nas cinco capitais analisadas.

De acordo com Thiago Gramari, diretor de Relações com Investidores do aplicativo, a diferença de valores entre as diversas capitais do Brasil pode ser atribuída a vários fatores como o custo de vida e a dinâmica de oferta e da demanda. "Isso se deve aos maiores gastos associados à habitação, transporte e outros aspectos do custo de vida. Além disso, capitais com um grande número de projetos de construção em andamento podem experimentar uma demanda mais intensa por serviços, o que pode levar a um aumento nos preços", observa Gramari.