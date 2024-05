Empresas que trabalham com o Minha Casa, Minha Vida pretendem lançar, pelo menos, um empreendimento nos próximos 12 meses - Freepik

Publicado 23/05/2024 15:58 | Atualizado 23/05/2024 15:59

A procura pela casa própria aumentou no primeiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2023. Com isso, as expectativas seguem otimistas, principalmente com o desempenho do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). De acordo com dados do Indicador de Confiança do Setor Imobiliário Residencial, levantamento da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), em parceria com a Deloitte, todas as empresas que participaram do estudo e que trabalham com o programa habitacional do governo devem lançar, pelo menos, um empreendimento nos próximos 12 meses, contra 79% das perspectivas indicadas no Médio e Alto Padrão (MAP).



O desempenho nesse segmento foi motivado também pela regulamentação, em março, da redução da alíquota do imposto de Regime Especial Tributário (RET), de 4% para 1%, para empreendimentos dentro da Faixa 1 do MCMV.

Residencial no Pontal

No condomínio de lotes lançado no Pontal Oceânico será possível construir casas com até dois pavimentos Divulgação

Lançado recentemente pela Calçada, em parceria com a Construtora Montserrat, o Pontall, empreendimento no Pontal Oceânico (Recreio dos Bandeirantes) teve mais de 75% dos 40 terrenos vendidos em duas horas. O projeto ocupa área de mais de 550 mil metros quadrados (m²) e conta com lazer completo, praças, serviços, guaritas de segurança 24h, ruas arborizadas, ciclovia e acesso à praia.