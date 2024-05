Empresas do mercado imobiliário criam campanhas para ajudar a população do Rio Grande do Sul - Freepik

Publicado 15/05/2024 18:18

A coluna apurou mais empresas do mercado imobiliário que estão nesta grande corrente de mobilização para ajudar a população do Rio Grande do Sul (RS). A Buriti Empreendimentos, por exemplo, vai dobrar as doações tanto dos donativos recebidos, quanto das que forem feitas via Pix na chave cicscanoas.rotary@buritiempreendimentos.com.br até o teto de R$ 500 mil. Quem optar por ajudar por este meio de pagamento, deve enviar o comprovante pelo wa.link/vg8pz1 ou para o WhatsApp: (62) 98139-0134 até sexta-feira, dia 17 de maio. Já os donativos podem ser entregues nos escritórios da empresa. Os endereços estão em: buritiempreendimentos.com.br/escritorios.



O Grupo Patrimar também está disponibilizando seus estandes e escritórios em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro para receber itens como agasalhos, água mineral sem gás, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de ração para animais. Confira os endereços no Rio e faça a sua contribuição também: