Apesar da desaceleração, o preço médio do metro quadrado no Rio chegou a R$ 41,04 em abrilFreepik

Publicado 09/05/2024 18:13

O mercado de locação no Rio permanece em sua curva de crescimento, porém de forma mais desacelerada. De acordo com o Índice de Aluguel QuintoAndar, a alta dos preços na cidade atingiu 15,7% nos últimos 12 meses, encerrados em abril. Foi o menor patamar registrado desde agosto de 2022.

Apesar do ritmo mais lento, o preço médio do metro quadrado (m²) chegou a R$ 41,04 em abril, o que representa 1,42% acima do registrado em março. Segundo o QuintoAndar, é o maior valor observado em toda a série histórica, iniciada em abril de 2019. Para ficar mais claro este cenário, uma pessoa que decidiu alugar um apartamento de 60 m² terá que desembolsar, em média, R$ 2.462 por mês, fora condomínio, IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e outras taxas.

A tendência, na avaliação de Pedro Capetti, especialista em dados do grupo, é evidente em diversas capitais do país, como São Paulo e Belo Horizonte, cidades em que o mercado imobiliário tem sentido uma acomodação nos valores, após a alta registrada nos últimos anos. "O segmento de locação vem dando sinais de desaceleração desde o fim do ano. Mas isso não significa diminuição nos preços. No Rio de Janeiro, não há queda desde agosto de 2021”, ressalta Capetti.