Construção civil gerou 28.666 vagas de empregos em março, crescimento de 1,01% na comparação com fevereiroFreepik

Publicado 02/05/2024 15:20

A construção civil permanece avançando na geração de empregos no país. Em março, foram abertas 28.666 vagas, crescimento de 1,01% na comparação com fevereiro. De acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o segmento registrou 109.911 novos empregos no primeiro trimestre, alta de 4%. Já no acumulado de 12 meses até março, o total foi de 173.350 vagas (6,53%). O estudo indica ainda que a construção civil foi o quarto setor que mais gerou oportunidades de trabalho em março ficando atrás de Serviços (148.722), Comércio (37.493) e Indústria (35.886).



Encontro com arquitetos no Consulado Italiano



A Breton, de mobiliário, e a Technogym, de soluções para wellness, vão promover um brunch para arquitetos nesta sexta-feira, dia 3 de maio, das 11h às 13h, no polo cultural ItaliaNoRio, espaço localizado no térreo da Casa d’Italia, na sede do Consulado Geral da Itália do Rio de Janeiro (Avenida Presidente Antônio Carlos, 40, Centro). A designer Karol Suguikawa, da Breton, falará de tendências na Feira Internacional de Milão e Sérgio Maia, da área Comercial da Technogym, apresentará as novidades da marca. A lista de convidados é assinada por Ana Paula Iespa, da Prosperar.