Curso online sobre locação de imóveis vai mostrar os aspectos jurídicos da corretagem aplicáveis ao segmentoFreepik

Publicado 30/04/2024 09:39

Para quem deseja aprimorar os conhecimentos sobre o universo da locação de imóveis, o Aprimora vai promover um curso online sobre o tema nos dias 6, 8, 13 e 15 de maio, das 19h às 20h, via plataforma Zoom. Entre os assuntos estão as diferentes modalidades do segmento, os direitos e os deveres do inquilino, as garantias locatícias, o corretor e a sua competência legal, além dos aspectos jurídicos da corretagem de imóveis aplicáveis à locação. O investimento é de R$ 150 e as inscrições podem ser feitas em cursoaprimora.com.br/locacao-de-imoveis.



Mercado imobiliário de luxo



O mercado imobiliário de luxo de São Paulo é tema de estudo elaborado pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias). Com base em dados da plataforma GeoBrain, o material traz dados do VGV (Valor Geral de Vendas) lançado e o preço médio do metro quadrado em alguns dos principais bairros de São Paulo. De acordo com a Abrainc, foram considerados como categoria de luxo imóveis com valor acima de R$ 3 milhões. A íntegra do estudo pode ser acessada em encurtador.com.br/xQRX3.