Novo Boulevard na Barra Olímpica vai ajudar a diminuir o trânsito e desafogar as principais ruas da região.

Publicado 25/04/2024 12:40

O mercado imobiliário também está atento à questão da mobilidade urbana. Prova disso é que a Riva Incorporadora e a Ager entregam ainda este mês um Boulevard, que fará a ligação da Estrada dos Bandeirantes com a Avenida Salvador Allende, na Barra Olímpica. A nova via tem 36 metros de largura e 678 metros de extensão, totalizando 24.408 metros quadrados (m²). O objetivo é ajudar a diminuir o trânsito e desafogar as principais ruas da região. "Além disso, os novos empreendimentos que possuem o Boulevard como endereço vão valorizar ainda mais, já que a facilidade de acesso está entre os principais itens buscados por pessoas interessadas em um imóvel", analisa Marcelo Pezzino Sathler, superintendente da Riva no Rio de Janeiro. Segundo ele, o projeto da Prefeitura do Rio foi 100% custeado pelas duas empresas, que, atualmente, têm três empreendimentos já lançados na região.



Sathler conta ainda que o projeto de todo o Boulevard, com praças e jardins, é do paisagista Sérgio Santana, que utilizou espécies nativas de plantas, conforme sugestão do órgão ambiental da cidade. “O investimento total na construção da via é de cerca de R$ 20 milhões", diz o executivo.



Comercial no Leblon



Empreendimento comercial no Leblon terá curadoria artística da empresária Lenny Niemeyer .

A Mozak está lançando no Leblon o Máris, empreendimento comercial que conta com a curadoria artística de Lenny Niemeyer. O projeto de 31 salas comerciais de 17 a 67 metros quadrados terá elementos como obras fotográficas de Bel Niemeyer, filha de Lenny, e um quadro assinado pelo artista Dudu Garcia na entrada. A decoração do empreendimento também teve influência da empresária. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de mais de R$ 28 milhões.