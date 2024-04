Pesquisa indica que os maiores valores médios para aluguel foram encontrados em imóveis de um quarto e os menores em unidades com três quartos - Freepik

Publicado 17/04/2024 17:10

O aluguel residencial permanece salgado no país, com avanço de 3,75% no primeiro trimestre, de acordo com o Índice FipeZap, superando as variações acumuladas do IPCA/IBGE (1,42%) e do IGP-M/FGV (0,91%). O preço médio do metro quadrado (m²) para locação ficou em R$ 44,15. Segundo o estudo, os maiores valores médios foram encontrados em imóveis de um quarto (R$ 57,53/m²) e os menores em unidades com três quartos (R$ 38,64/m²).



A pesquisa apurou ainda que a cidade de São Paulo (SP) apresentou o preço médio mais elevado (R$ 53,13/m²). Na sequência apareceram Florianópolis (R$ 52,04/m²); Recife (R$ 49,40/m²), Rio de Janeiro (R$ 46,79/m²); Brasília (R$ 44,07/m²); Curitiba (R$ 38,30/m²); Belo Horizonte (R$ 37,78/m²); Goiânia (R$ 37,37/m²); Salvador (R$ 35,38/m²); Porto Alegre (R$ 32,52/m²); e Fortaleza (R$ 28,89/m²).

Ipanema tem o aluguel mais caro

Outra pesquisa, desta vez do QuintoAndar Imovelweb, revela que Ipanema, na Zona Sul do Rio, voltou para a liderança dos bairros mais caros para alugar um imóvel, desbancando o Leblon. Para se ter ideia, o valor médio do metro quadrado na região chegou a R$ 100,60 em março. Já o Leblon fechou o mesmo mês com R$ 98,70 o m².