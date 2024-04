Estudo indica que 17,69% dos jovens do Ceará mudariam para o Rio de Janeiro se tivessem oportunidade - Freepik

Estudo indica que 17,69% dos jovens do Ceará mudariam para o Rio de Janeiro se tivessem oportunidadeFreepik

Publicado 11/04/2024 17:43

São Paulo e Rio de Janeiro estão no radar do público jovem. De acordo com pesquisa da startup Loft, em parceria com a Offerwise, mais de um terço dos jovens brasileiros de até 24 anos gostariam de se mudar para um desses estados se tivessem oportunidade. São Paulo apareceu em primeiro lugar com 21,1% dos entrevistados, enquanto o Rio de Janeiro foi apontado como preferido por 13,8%. E em terceiro lugar ficou Santa Catarina, com 10,7% das respostas.

O estudo indica ainda que os entrevistados do Ceará foram os que mais indicaram o Rio de Janeiro para migração: 17,69%. Os vizinhos Espírito Santo e Minas Gerais apareceram em seguida, com 14,58% e 12,86% respectivamente das respostas favorecendo o Rio. Já em outro recorte, que analisa as preferências dos moradores do Rio, os estados mais desejados para mudança foram São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia, representando 66% das respostas.