Projeto utilizou pinos invisíveis para dar efeito de prateleiras e nichos flutuantes. Crédito Guilherme Pucci - Divulgação

Publicado 05/04/2024 18:46

Os nichos e as prateleiras podem ser grandes aliados na decoração da casa. Com eles é possível exibir itens que têm significados especiais para quem mora: fotos da família, troféus, vasos e outras lembranças que precisam estar sempre à mostra para que possamos admirá-los. Mas, para que esta solução funcione adequadamente, é preciso seguir algumas orientações. De acordo com Bruno Moraes, arquiteto do BMA Studio, a má escolha das dimensões, posições ou materiais compromete a funcionalidade, a estabilidade estrutural e a estética do ambiente. "É uma missão que demanda expertise e atenção aos detalhes, pois para evitar imprevistos é preciso levar em consideração o que e como se pretende expor", explica Moraes. Confirma algumas orientações do especialista:

Dimensionamento

Os desafios inerentes ao design de nichos e prateleiras são muitos e começam pelo balanceamento das dimensões. Altura, profundidade e distância devem ser calculadas minuciosamente, considerando não apenas a funcionalidade, mas também a harmonia. Primeiramente, deve-se ter noção do que será exposto, uma vez que essa informação influenciará, principalmente, na altura. Um objeto importante e de valor sentimental merece destaque, por isso, é interessante que esteja na altura dos olhos. Outra possibilidade é dispor em um ponto mais alto, permitindo uma ampla visualização. Já a localização dos nichos e prateleiras deve ter em vista a entrada de luz natural, a circulação no espaço e a integração com outros elementos.

Cálculo de carga

Calcular o peso dos itens que serão acomodados nos nichos e prateleiras é outro ponto importante, pois o descuido pode provocar riscos significativos incluindo desabamento, instabilidade estrutural, lesões e danos materiais, além de prejuízos financeiros. Por isso, vale contar com o auxílio técnico de profissionais especializados. Para entender a carga suportada, é analisado o material da própria prateleira. Uma de vidro, por exemplo, é diferente de uma de madeira que, por sua vez, também não é semelhante a um modelo de metal.

Estética

A delicadeza do design está na capacidade de integrar os nichos e as prateleiras de maneira a contribuir com a atmosfera desejada sem monopolizar a atenção. Um nicho mal alinhado ou com espaçamento incorreto compromete seu foco principal que é o de valorizar o objeto exposto. Além disso, é preciso tomar cuidado com a confusão visual causada pelo excesso.

Banheiros e áreas externas

Um nicho dentro do box pede o uso de pedra natural, porcelanato ou cerâmica. Já do lado de fora, o banheiro pode ter nichos e prateleiras executados em marcenaria. Por conta das intempéries, as áreas externas requerem, por exemplo, o nicho ou as prateleiras de aço inox, galvanizado com a aplicação de um fundo e pintura própria para áreas suscetíveis ao tempo, ou de madeira maciça, desde que devidamente impermeabilizada para a sua integridade.

A luz ideal

A iluminação adequada enfatiza elementos decorativos, realça características e concede pontos focais no ambiente. O uso de perfis de LED é o mais recomendado. Outra sugestão são os spots direcionáveis e luminárias de sobrepor.