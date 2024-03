Evento da construção terá palestras, workshops e exposições - Freepik

Publicado 28/03/2024 09:35

Canteiro digital e gestão de obras inteligente são temas que fazem parte da programação do 98º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC), que acontecerá de 2 a 5 de abril, no São Paulo Expo, em São Paulo. A iniciativa da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) se une novamente à Feicon, feira de negócios do setor da construção para oferecer conteúdos, networking, tecnologia e gestão durante quatro dias. Inscrições gratuitas em cbic.org.br.

Prêmio Master Imobiliário

Empresas e profissionais do setor têm até hoje para inscreverem seus trabalhos na 30ª edição do Prêmio Master Imobiliário. Já o prazo de entrega dos cases vai até 29 de abril e a cerimônia de premiação está prevista para acontecer no dia 26 de agosto. Trabalhos de todo o país podem ser inscritos nas categorias Empreendimento e Profissional. Outras informações em premiomasterimobiliario.com.br/site.