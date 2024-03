Trabalhadores da construção civil têm acesso a livros, revistas e histórias em quadrinhos nos canteiros de obras - Divulgação Grupo A.Yoshii

Publicado 26/03/2024 10:19 | Atualizado 26/03/2024 10:27

Incentivar a leitura entre os trabalhadores da construção civil é o objetivo do projeto Canteiro da Leitura. A iniciativa do Instituto A.Yoshii, que já está presente em 18 obras localizadas em cidades do Paraná e de São Paulo, acaba de inaugurar mais dois espaços: um em Londrina e outro em Maringá (PR). Com as novas bibliotecas, a expectativa é impactar 200 colaboradores entre diretos e terceirizados, além de familiares. No total, a ação já beneficiou mais de dois mil trabalhadores. "Disponibilizamos mais de 200 exemplares, entre livros, revistas e histórias em quadrinhos, que podem ser lidos nos intervalos de trabalho ou em casa, incentivando a leitura em família. O projeto não é itinerante e permanecerá nos locais durante toda a execução da obra", afirma Aparecido Siqueira, presidente do Instituto A.Yoshii.

Compra do imóvel se transforma em refeição

Outra iniciativa que tem viés social é a da CIA Multiplataforma Imobiliária. A cada imóvel comercializado pela empresa, um percentual será revertido em 10 refeições que serão doadas à ONG Banco de Alimentos (bancodealimentos.org.br). A ação é válida para as praças da CIA no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e na Bahia. “Poder propiciar refeições para as pessoas em situação de insegurança alimentar é muito gratificante. Estamos trabalhando de forma coordenada com todas as imobiliárias e corretores parceiros para reverberar essa ação e, quem sabe, estimular outras empresas do setor”, conta Renato Teixeira, CEO da CIA.