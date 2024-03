Sexta redução na taxa Selic pode tornar o financiamento imobiliário mais acessível - Freepik

Publicado 21/03/2024 19:32

O sexto corte consecutivo da Selic (taxa básica de juros da economia brasileira), de 11,25% para 10,75% ao ano, animou o mercado imobiliário. Para Luiz França, presidente da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), a decisão do Banco Central anunciada ontem ressalta a importância de ações contínuas nesse sentido para incentivar o acesso ao crédito para quem deseja comprar um imóvel. "Essas medidas não só beneficiariam o setor, tornando os financiamentos habitacionais mais acessíveis, mas também impulsionam o progresso econômico e social do Brasil", comenta França.

Mais de 49 mil vagas de empregos

A construção civil gerou 49.091 novas vagas com carteira assinada, em janeiro, crescimento de 25,68% ante o mesmo período de 2023. Com o resultado do primeiro mês deste ano, o total de trabalhadores do setor chegou a 2,797 milhões. Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foram divulgados pelo Ministério do Trabalho.