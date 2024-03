O aroma de determinadas plantas e ervas interfere nos sensores olfativos dos insetos, afastando-os das pessoas - Freepik

O aroma de determinadas plantas e ervas interfere nos sensores olfativos dos insetos, afastando-os das pessoasFreepik

Publicado 14/03/2024 11:29

A coluna volta ao tema sobre o aumento de casos da dengue no Rio e no país trazendo cinco plantas que podem ajudar a afastar o Aedes aegypti, que também é responsável pela transmissão de zika e chikungunya. De acordo com Giovani Lucas Miranda, professor de Ciências e Biologia do Colégio Positivo, sálvia, melissa, citronela, manjericão e lavanda são espécies reconhecidas pelos óleos essenciais que funcionam como repelentes naturais contra mosquitos e outros insetos. Isso acontece porque o aroma dessas plantas e ervas interfere nos sensores olfativos dos insetos, afastando-os das pessoas, conforme pesquisa feita com a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). "Os mosquitos são atraídos por substâncias químicas exaladas pelo nosso corpo, como o dióxido de carbono, durante a respiração", afirma Miranda. É o que explica a proximidade dos mosquitos com a cabeça humana. "É uma área de intensa eliminação de gás carbônico, substância química que atrai os pernilongos", diz o professor.

Segundo ele, compostos como o citronelol, presente na citronela, e o linalol, encontrado na lavanda, afetam os sensores olfativos dos mosquitos, dificultando a capacidade de localizarem humanos para picar. “O manjericão contém eugenol e a sálvia possui tujona e cineol, que podem ter efeitos tóxicos e irritantes nos sensores olfativos dos insetos, desestimulando a permanência deles nas áreas onde essas plantas estão presentes", complementa o especialista. Miranda observa que, mesmo não sendo uma solução definitiva, elas contribuem para a redução da presença desses insetos nas áreas habitadas.

O professor enfatiza que é importante entender que, embora o cultivo dessas plantas possa ajudar na redução de mosquitos, a medida deve ser parte de uma estratégia mais ampla de combate à dengue, que inclua a educação da comunidade, a manutenção da limpeza e a eliminação de possíveis criadouros do mosquito.