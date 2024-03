Rio teve 5.728 imóveis vendidos no quarto trimestre de 2023, resultado considerado o melhor da última década - Freepik

Rio teve 5.728 imóveis vendidos no quarto trimestre de 2023, resultado considerado o melhor da última décadaFreepik

Publicado 12/03/2024 16:07 | Atualizado 12/03/2024 16:17

O mercado imobiliário carioca registrou a venda de 5.728 imóveis no quarto trimestre de 2023, resultado considerado o melhor da última década, de acordo com Marcos Saceanu, presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário). “Para efeitos de comparação, no quarto trimestre de 2020, que até então havia apresentado o melhor resultado dos últimos dez anos, tivemos 5.271 unidades vendidas”, afirma Saceanu.



Já os lançamentos somaram 5.896 unidades no último trimestre do ano passado, na comparação com os 6.033 imóveis do mesmo recorte de 2020. Com isso, na avaliação de Saceanu, há um cenário fértil e otimista para mais lançamentos na cidade.

Costa Verde aquecida

Empreendimento em Mangaratiba teve mais de 70% dos lotes comercializados em 24 horas Divulgação

As vendas também estão aquecidas na Costa Verde. A The INC Incorporadora vendeu em apenas 24 horas mais de 70% dos lotes da primeira fase do Porto Mangará, na região de Junqueira, em Mangaratiba. O empreendimento tem conceito “pé na areia”, praia que fica dentro do condomínio, marina e clube de quase 2 mil metros quadrados (m²) de área construída. “Tivemos compradores que moram na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, na Tijuca, na Freguesia (Jacarepaguá), e em Nova Iguaçu, entre outros. O resultado de vendas do Porto Mangará mostra o desejo das pessoas por uma segunda moradia para viver com a família ou mesmo para investir”, conta Thiago Soares, diretor de Operações da incorporadora.