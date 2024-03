A parede azul do quarto traz elegância e também serve de painel para quadros - Divulgação / Raiana Medina

Publicado 19/03/2024 08:04 | Atualizado 19/03/2024 08:58

As cores têm o poder de transformar os ambientes da casa e ainda podem refletir a personalidade de quem mora nela. Das várias alternativas, o azul está entre as tendências para este ano, sendo uma opção versátil que, segundo especialistas, traz significados, possibilidades estéticas e uma conexão intrínseca com a psicologia das cores. De acordo com as arquitetas Daniela Miranda e Tatiana Galiano, do escritório Memoá Arquitetos, o azul fascina pela capacidade de combinações. E, hoje, tonalidades mais ousadas, como o azul-marinho e o petróleo têm ganhado destaque, pois dão sofisticação aos espaços contemporâneos, mas os mais claros também não ficam de fora.

Para não errar na escolha, Tatiana afirma que é preciso compreender a psicologia das cores, fazendo uma análise para se ter certeza que a paleta escolhida influencia positivamente no bem-estar das pessoas. A arquiteta explica que a cor azul, frequentemente associada ao céu e ao mar, pode transmitir sentimentos de tranquilidade, serenidade e confiança, mas também pode passar a sensação de frieza se mal dosada. "Se o azul não for medido adequadamente pode resultar em sérios problemas como sobrecarga visual, falta de contraste, desconexão com o estilo geral, perda de foco e incoerência emocional”, alerta Tatiana. Confira 6 dicas das profissionais:

1 - A forma mais comum da utilização dessa cor é em elementos específicos. Como atualmente as paletas monocromáticas e neutras estão dominando os estilos, tons como azul-marinho e o petróleo são as escolhas mais ousadas para acompanhar uma parede de destaque, móveis ou acessórios decorativos, trazendo uma sensação de coesão e elegância. Já o azul-ciano tem sido a aposta para revestir home offices e locais de estudo, pois estão associadas à produtividade e à vitalidade.

2 – Armários de cozinha, estantes da sala ou mesas de jantar podem ser escolhidos em tons de azul para adicionar um toque de cor de forma duradoura. As opções são azul-cobalto ou azul-celeste para se adquirir mais distinção.

3 - A combinação harmoniosa do azul com metais nobres, como ouro, prata e bronze, estabelece uma ponte entre o clássico e o moderno, incorporando um toque de opulência aos espaços contemporâneos. Vale adaptar o tom nos puxadores da cozinha, torneiras ou luminárias.

4 – Além das paredes, azulejos, carpetes, tapetes ou laminados em azul podem ser utilizados, especialmente em locais como banheiros, cozinhas, varandas ou áreas de destaque.

5 - Almofadas, mantas, cortinas e tapetes em tons de azul são elementos versáteis que dão uma nova vida ao espaço. Nos quartos, utilize a cor em lençóis, colchas e travesseiros para dar a sensação de relaxamento e acolhimento.

6 - Vasos, esculturas, quadros e outros objetos decorativos em azul podem ser estrategicamente posicionados para criar destaque e coesão visual.