Hotel na Praia da Barra dará lugar a condomínio com oito unidades, todas com vista para o mar - Divulgação

Publicado 18/03/2024 16:21 | Atualizado 18/03/2024 16:35

O movimento de transformar hotéis em residenciais já é uma realidade no Rio de Janeiro. O mais recente exemplo é que a JB Andrade Imóveis acaba de fechar a compra do terreno onde funcionou o Typo Hotels, na Praia da Barra da Tijuca. O prédio será demolido e no local será erguido o Ventura, condomínio com oito unidades, sendo seis apartamentos e duas coberturas dúplex, todas com vista para o mar. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 26 milhões.

Condomínio foi 100% vendido no lançamento

Empreendimento em Copacabana teve 100% das unidades vendidas no lançamento Divulgação

Já em Copacabana, o B.Rio Leopoldo teve 100% das 24 unidades vendidas no dia do lançamento, que aconteceu na última quinta-feira. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 27 milhões. O projeto é do Opportunity Imobiliário em parceria com o Brix Fundo de Investimento Imobiliário. A gestão da locação dos imóveis e a administração do condomínio serão feitas pela startup imobiliária Lobie, que criou a marca Gestão Inteligente para garantir a rentabilidade para os investidores e uma cota condominial mais enxuta para quem vai morar.