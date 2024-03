País teve 163.108 imóveis vendidos em 2023, segundo a Abrainc - Freepik

País teve 163.108 imóveis vendidos em 2023, segundo a AbraincFreepik

Publicado 15/03/2024 10:59 | Atualizado 15/03/2024 11:04

O país teve 163.108 imóveis novos vendidos de janeiro a dezembro de 2023, crescimento de 32,6% na comparação com 2022. O desempenho positivo foi impulsionado tanto pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), quanto pelo Médio e Alto Padrão (MAP). Com relação ao programa habitacional do governo, foram comercializadas 117.434 unidades, alta de 42,2% no período. Já o MAP registrou a venda de 42.997 imóveis, avanço de 14% em 2023. Os dados são do indicador realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Centro do Rio em alta

Outro indicativo de aquecimento do setor está no Porto Maravilha, no Centro do Rio. A região saiu de zero em 2020 para 1.328 unidades residenciais lançadas em 2023, o que representa 42% de participação no volume de lançamentos na cidade. O resultado coloca o local à frente da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, com 29%, e de Botafogo, na Zona Sul, com 11%. O balanço é do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro).



Já o volume de imóveis residenciais lançados no Rio caiu 16% no ano passado, ante 2022, sendo maior do que as médias do Sudeste, de 9%, e do Brasil, 11,5%. Ainda de acordo com o Sinduscon-Rio, as vendas cresceram 16% no período analisado, superando as médias do Sudeste, que subiu 4%, e do país, com queda de 1,4%, em relação a 2022.