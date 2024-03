Preço médio do metro quadrado para venda em bairro da Ilha do Governador valorizou 46% - Freepik

Preço médio do metro quadrado para venda em bairro da Ilha do Governador valorizou 46%Freepik

Publicado 20/03/2024 09:21 | Atualizado 20/03/2024 09:22

O bairro da Portuguesa, na Ilha do Governador, registrou valorização de 46% no preço médio do metro quadrado (m²) para venda, entre fevereiro deste ano na comparação com o mesmo mês de 2023, chegando a R$ 8 mil. A região foi a que mais valorizou nos últimos 12 meses, na análise com as capitais do Sul e do Sudeste, de acordo com estudo da startup Loft.



O levantamento indica que um imóvel de 80 m² localizado no bairro que, em fevereiro do ano passado era anunciado para venda por R$ 440 mil, passou, em média, para R$ 640 mil em 2024. Para chegar a este resultado, a startup analisou mais de dois milhões de anúncios em cinco capitais (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis).

Casa própria com descontos de até R$ 20 mil

Residencial em Pedra de Guaratiba faz parte de ação que dá descontos na casa própria Divulgação

A MRV está promovendo até o dia 31 de março um feirão digital com até R$ 20 mil de desconto em imóveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida em todo o país. No Rio de Janeiro, por exemplo, são mais de 2.200 unidades distribuídas pela capital, Nova Iguaçu e Macaé, com bônus de até R$ 12 mil. A empresa também oferece o parcelamento da entrada direto com a construtora e a possibilidade de que autônomos utilizem o seu imposto de renda como comprovante de capacidade de pagamento.