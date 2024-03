Artistas vão contribuir para repaginar a calçada e as galerias ao redor da área, que passará a se chamar Largo do Piva - Divulgação

Publicado 27/03/2024 06:19 | Atualizado 27/03/2024 08:04

O mercado imobiliário vem investindo em benfeitorias no entorno de seus empreendimentos. Um exemplo é a Rua Juquiá, no Leblon, que vai ganhar status de rua artística. A construtora Mozak será a responsável pela intervenção. De acordo com a empresa, o antigo espaço da Comlurb será transformado no empreendimento Essência, que trará cultura e arte para o bairro. Além disso, diversos artistas vão contribuir para repaginar a calçada e as galerias ao redor da área, que passará a se chamar Largo do Piva, em homenagem à memória do arquiteto André Piva. A curadoria de arte é da arquiteta Vanessa Borges, ex-sócia de Piva. "A ideia é presentear os moradores e frequentadores da cidade com um novo polo artístico e cultural”, afirma Isaac Elehep, presidente da Mozak.

Mais de R$ 296 milhões em segurança do trabalho

A construção civil e a incorporação imobiliária investiram mais de R$ 296 milhões em 2023 em segurança do trabalho. O montante representa alta de 74% sobre 2022 (R$ 170 milhões). Os dados são da pesquisa Acidentes de Trabalho nas Obras, elaborada pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias).



De acordo com o levantamento, ao longo do ano passado, os dois setores gastaram, mensalmente, para cada funcionário cerca de R$ 190 em equipamentos de proteção individual, totalizando aproximadamente R$ 163 milhões. Ao mesmo tempo, foram investidos nos canteiros de obras mais de R$ 133 milhões em itens de proteção coletiva.