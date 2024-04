Síndicos poderão concorrer ao prêmio nas categorias Gestão Residencial, Gestão Corporate, ESG e Sustentabilidade, e Inovação e Tecnologia - Freepik

Síndicos poderão concorrer ao prêmio nas categorias Gestão Residencial, Gestão Corporate, ESG e Sustentabilidade, e Inovação e TecnologiaFreepik

Publicado 04/04/2024 09:49 | Atualizado 04/04/2024 11:42

Estão abertas até o dia 15 de abril as inscrições gratuitas para o Prêmio Master Gestão de Propriedades. Os síndicos interessados poderão concorrer em quatro categorias: Gestão Residencial, Gestão Corporate, ESG e Sustentabilidade, e Inovação e Tecnologia. A iniciativa da URBX, de soluções em Gestão de Propriedades, faz parte das comemorações pelo Dia do Síndico, que é celebrado no dia 23 de abril no Rio de Janeiro. Os contemplados serão conhecidos em um evento que será realizado no dia 24, quarta-feira, no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. A ação tem a chancela da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis). As inscrições para o prêmio podem ser feitas em https://cidadeseservicos.com.br.

Curso sobre assembleias condominiais

Ainda no tema sobre condomínios, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai promover curso sobre os aspectos mais importantes de uma assembleia condominial. O encontro acontecerá nos dias 6 e 13 de abril (sábado), das 9h30 às 13h30, na sede do sindicato (Avenida Almirante Barroso, 52, 902, Centro). Entre os assuntos estão convocação, instalação e funcionamento de uma assembleia virtual, direitos do condômino inadimplente e como redigir uma ata clara e objetiva. Contribuintes do Secovi Rio pagam R$ 304,15 e os demais interessados R$ 434,50. Inscrições em secovirio.com.br.