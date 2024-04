Das novas ações condominiais no estado, a falta de pagamento da taxa representa 90,8%, segundo levantamento do Secovi Rio - Freepik

Publicado 03/04/2024 12:18

O número de ações condominiais cresceu no estado do Rio. Para se ter ideia, o total de processos deste tipo chegou a 1.740 no primeiro bimestre do ano. A maior alta foi registrada no interior, com 26,2%, na comparação com o mesmo período de 2023; já na capital, o avanço foi de 11,3%. As despesas com o condomínio são as que mais apareceram no ranking, representando 90,8% das ações. Os dados divulgados pelo Secovi Rio (Sindicato da Habitação) têm como base o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Queda nas ações de aluguel

Por outro lado, as ações locatícias totalizaram 1.045 entre janeiro e fevereiro. O crescimento também foi observado no interior, com 31,1%. E na capital houve queda de 12,5%. O despejo por falta de pagamento lidera a lista de processos, com 68,8%.