Controle de obras, suprimentos e fluxo de caixa são temas de curso gratuito para gestores da construção civilFreepik

Publicado 10/04/2024 17:20

A coluna traz hoje uma dica para os empresários da construção civil. A Auddas, de consultoria de negócios, acaba de lançar um curso online gratuito com duas aulas que mostram os principais desafios enfrentados pelo setor, além de apresentar caminhos para superá-los. De acordo com Marco França, sócio-fundador da empresa, o curso é voltado especialmente para gestores de pequenas e médias empresas com faturamento entre R$ 50 e R$ 400 milhões. Entre os temas que são abordados estão controle de obras, suprimentos, fluxo de caixa e planejamento físico-financeiro. “As empresas da construção civil operam em ciclos longos, sujeitos às variações governamentais e econômicas. Por isso, é crucial focarmos nossos esforços onde temos controle”, comenta França. O conteúdo está disponível em produtos.auddas.com/biblioteca-auddas-construcao.

Gestão de animais em condomínio

Já o Aprimora vai realizar nos dias 18 e 25 de abril (quinta-feira), das 9h às 12h, o curso online Gestão de Animais em Condomínio, da teoria à prática (módulo I). O objetivo é orientar síndicos e gestores sobre como lidar com a presença de animais nos ambientes dos edifícios, tanto nas unidades autônomas quanto nas áreas comuns. O curso aborda a criação de regras justas e adequadas para incentivar a responsabilidade dos tutores em relação aos cuidados com seus pets, educação e respeito pelas diretrizes do condomínio. O investimento é de R$ 190. Inscrições em bit.ly/animaisemcondominiio.