O Masterplan Centro do Rio analisou 75 imóveis, dos quais 46 já têm sugestões de projetos que poderão ser colocados em prática por meio de parcerias público-privadas - Rossana Henriques

O Masterplan Centro do Rio analisou 75 imóveis, dos quais 46 já têm sugestões de projetos que poderão ser colocados em prática por meio de parcerias público-privadasRossana Henriques

Publicado 08/04/2024 19:25 | Atualizado 08/04/2024 19:26

Requalificação de imóveis públicos e desenvolvimento urbano sustentável são temas que vão nortear os trabalhos da Urban Systems este ano. Thomaz Assumpção, CEO da consultoria que é especializada em inteligência de mercado, contou para a coluna que um dos cases da empresa é o estudo de requalificação de imóveis públicos do Centro do Rio, parceria do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) com a Prefeitura.



De acordo com Assumpção, o Masterplan Centro do Rio analisou 75 imóveis, dos quais 46 já têm sugestões de projetos que poderão ser colocados em prática por meio de parcerias público-privadas. Entre os exemplos estão a estação de trem desativada da Leopoldina e uma área do polo comercial Saara (Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega.

Selo de qualidade de vida urbana

Continuando a falar sobre o desenvolvimento inteligente das cidades, o mercado imobiliário de Campinas, em São Paulo, acaba de ganhar o Selo de Qualidade de Vida Urbana. A iniciativa da prefeitura tem como objetivo destacar soluções inovadoras que elevem os parâmetros obrigatórios da legislação urbana local.