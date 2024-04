Programa Minha Casa, Minha Vida registrou a venda de 124.437 novos imóveis no país nos últimos 12 meses - Freepik

Publicado 16/04/2024 16:12

O país registrou a venda de 171.627 novos imóveis, alta de 39,8% no acumulado dos 12 meses, de acordo com o indicador Abrainc-Fipe, da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. No caso do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), foram 124.437 unidades comercializadas, avanço de 52,6%. O segmento de Médio e Alto Padrão (MAP) permanece com bom desempenho, totalizando 43.974, avanço de 15% no volume de imóveis vendidos.

Seguro residencial em alta

A Bradesco Seguros registrou crescimento de cerca de 19,5% em contratações do seu seguro residencial em 2023. De acordo com Emanuel Nascimento, superintendente Regional do banco, o pagamento de indenizações em todo o país foi de cerca de R$ 143,5 milhões no ano passado. Para Nascimento, a procura por este tipo de cobertura se deve à crescente incidência de eventos climáticos. “Neste sentido, o seguro residencial é fundamental em um momento tão difícil, já que oferecemos coberturas contra enchentes e alagamentos”, afirma o superintendente.