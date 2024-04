Abadi orienta que síndicos contratem um estudo de viabilidade para dar segurança no projeto de instalação de tomadas para carros elétricos em condomínios antigos - Freepik

Abadi orienta que síndicos contratem um estudo de viabilidade para dar segurança no projeto de instalação de tomadas para carros elétricos em condomínios antigosFreepik

Publicado 15/04/2024 16:39 | Atualizado 15/04/2024 16:40

As tomadas para carregamento de carros elétricos já podem ser vistas nos novos projetos imobiliários, pois a tendência por este tipo de veículo é cada vez maior no país. Mesmo assim, o tema ainda desperta dúvidas, principalmente nos residenciais mais antigos. Para esclarecer a questão, a coluna traz algumas orientações da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis).



O primeiro ponto a ser considerado é que ainda não há uma regulamentação federal que obrigue essa instalação nos condomínios. De acordo com a Abadi, a decisão fica a critério de cada edifício, na maioria dos casos. Em São Paulo, por exemplo, já há uma lei que obriga os novos condomínios residenciais e comerciais a disponibilizarem tomadas para carros.



No caso dos prédios antigos, a recomendação da Abadi para os síndicos é contratar um estudo qualitativo de viabilidade, com laudos que possam dar segurança no projeto de instalação de carregadores. Além disso, é fundamental levar o assunto para assembleia. A entidade ressalta que o síndico não pode permitir a instalação de carregadores sem estudo técnico e também não pode autorizar que o morador utilize um ponto de energia da sua unidade autônoma para este fim.

Projetos na Barra da Tijuca e na Região Serrana

Residencial na Barra da Tijuca conta com carregador para carros elétricos Divulgação

No Rio de Janeiro, as tomadas para carros elétricos são uma realidade em vários projetos. Na Barra da Tijuca, por exemplo, elas já estão no bairro planejado Ilha Pura, da Carvalho Hosken; no Be.Península, empreendimento da Canopus no bairro planejado Península, também da Carvalho Hosken; no Playa Exclusive Residences, da Avanço Realizações Imobiliárias; e no Praia Residencial Mar, da Itten no Jardim Oceânico. O diferencial também pode ser visto no estande do bairro planejado Jardins da Serra Village, que a Inova Place Empreendimentos está desenvolvendo em Teresópolis, na Região Serrana. O local conta com uma fazenda solar que alimenta o estande de vendas e a obra, item que contribui para que a energia seja 100% solar.