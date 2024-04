Espaço compacto não impediu a presença da adega - Divulgação - Kadu Lopes

Publicado 12/04/2024 01:11

Ter uma adega em casa é o sonho de muitas pessoas. E para ter sucesso na montagem deste cantinho especial, a coluna trouxe algumas dicas da arquiteta Ana Rozenblit, do escritório Spaço Interior Arquitetura. Segundo ela, é possível encontrar várias possibilidades de adegas, entre elas as coloridas, as compactas e as que podem estar juntas com o cantinho do café. "Após a pandemia, mudamos a nossa relação com a morada e pensamos nela como um espaço onde podemos ter o relaxamento, lazer e também o tradicional happy hour que vem ganhando cada vez mais lugar em casa", observa Ana. Confira as sugestões da especialista:

Adega colorida

Uma das possibilidades é investir nas cores vibrantes dentro de uma leitura moderna e de vanguarda. O cantinho do bar é um espaço que permite decorações mais ousadas, divertidas e com muita bossa. As cores podem e devem fazer parte do décor para trazer ainda mais alegria ao momento que proporciona aos moradores e convidados.

Compacta

É cada vez mais comum morarmos em apartamentos compactos e com metragens mais limitadas. Mas isso não significa que não exista espaço para uma adega ou cantinho do bar, caso seja o desejo dos moradores. Com a marcenaria, é possível personalizar a área disponível, trabalhando na vertical e criando prateleiras e nichos.

Cantinho do café

Para quem também não deixa de saborear um bom cafezinho, por que não reuni-lo com a adega? Assim, além da cafeteira, a dica é selecionar também um espaço para xícaras e colheres. Outra ideia interessante é incluir uma poltrona próxima desse cantinho e um recipiente para armazenar as cápsulas de café, tanto as novas, quanto as que já foram utilizadas.

Grande protagonista

Para quem tem grandes coleções de bebidas, a estratégia é fazer da adega a grande protagonista, mas sem deixar de lado suas características práticas. A sugestão é construí-la em lugares de passagem onde todos possam visualizá-la.