Energia solar já está presente em 2 milhões de residências no paísFreepik

Publicado 19/04/2024 16:50

A energia solar já é uma realidade para 2 milhões de residências, o que representa um investimento de R$ 70,3 bilhões desde 2012. De acordo com mapeamento da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), os telhados solares nas moradias abastecem mais de 2,5 milhões de unidades, já que há compartilhamento dos créditos gerados pelos sistemas solares para imóveis da mesma titularidade e na mesma área de concessão da distribuidora local.



O estudo apresenta também o ranking dos estados que mais são atendidos pela tecnologia. São Paulo aparece em primeiro lugar com mais de 385.373 lares. Em segundo está Rio Grande do Sul, com 303.180 casas, e em terceiro, está Minas Gerais, com 291.829 moradias. O Rio de Janeiro aparece na sexta colocação com 212.569 residências.



Segundo Rodrigo Sauaia, CEO da Absolar, o investimento em sistemas solares se paga de quatro a cinco anos, em média. Ele diz ainda que há cerca de 100 linhas de financiamento para quem deseja ter acesso ao modelo, incluindo instituições financeiras, fintechs e cooperativas de crédito. “A energia solar é atualmente uma das principais e acessíveis soluções para os consumidores brasileiros conquistarem mais economia, autonomia, liberdade e previsibilidade”, diz Sauaia. Confira o ranking completo:

