Alta nas vendas do setor de artigos para casa e decoração foi de 0,5% em janeiro, totalizando uma receita mensal estimada em R$ 8 bilhões - Freepik

Publicado 18/04/2024 17:17

O setor de artigos para casa e decoração registrou crescimento de 4,1% em janeiro na comparação com o mesmo período de 2023. Já com relação ao volume de vendas, a alta foi de 0,5% no primeiro mês deste ano, totalizando uma receita mensal estimada em R$ 8 bilhões. Os dados são do Termômetro ABCasa (Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores), feito em parceria com o IEMI - Inteligência de Mercado. Na avaliação de Anderson Passos, diretor-executivo da entidade, o mercado está otimista para 2024. "Recentemente, realizamos mais uma edição da ABCasa Fair, nossa feira de negócios voltada para o segmento de casa e decoração, e ficamos extremamente satisfeitos ao testemunhar o entusiasmo dos lojistas com as perspectivas futuras”, afirma Passos.



Residencial na Barra teve 90% das unidades vendidas



O Grupo Patrimar vendeu em 48 horas 90% das unidades do Icon Golf Residence, na Barra da Tijuca. Segundo Alex Veiga, CEO da empresa, o projeto conta com serviços inéditos baseados em pesquisas com moradores. Entre eles estão o Private Ride, transporte privado de passageiros com carros blindados ou vans, e o Concierge, que dará apoio na compra de passeios, na realização de reservas em restaurantes, no auxílio na contratação de fornecedores e na organização de reuniões. O empreendimento, que fica próximo ao golfe olímpico, tem Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 470 milhões.