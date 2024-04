Síndicos terão acesso a dicas de especialistas em evento gratuito sobre como alcançar a excelência na gestão - Freepik

Síndicos terão acesso a dicas de especialistas em evento gratuito sobre como alcançar a excelência na gestãoFreepik

Publicado 24/04/2024 16:57

Continuando as comemorações do Dia do Síndico, a dica de hoje é para os gestores que desejam aprimorar os conhecimentos. Nesta sexta e sábado, dias 26 e 27 de abril, acontecerá a SindExpo Brasil, feira de negócios que contará com palestras, rodadas de negócios e networking. O encontro gratuito será realizado no Centro de Eventos Prodigy Santos Dumont, no Centro da cidade, em dois horários: dia 26, das 10h às 19h, e dia 27, das 10h às 18h. O objetivo da iniciativa é apresentar conhecimentos e boas práticas que visam a excelência na gestão. Inscrições em eventos.sindexpo.com.br/eventos/sindexpo-rio-de-janeiro-2024/#prog.



Serviços para imobiliárias



A Loft, startup imobiliária, unificou as suas marcas. Com a medida, a CredPago, Credihome by Loft e Vista deixaram de existir e todos os produtos e serviços passaram a ser comercializados sob a marca Loft."Com a unificação, estamos deixando mais clara a nossa entrega para as imobiliárias e todas as soluções que temos dentro de casa para acelerar seus negócios", diz Sergio Esteves, vice-presidente de Marketing da startup.