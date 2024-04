Secovi Rio comemora o Dia do Síndico com um evento no Sesc da Tijuca - Freepik

Secovi Rio comemora o Dia do Síndico com um evento no Sesc da TijucaFreepik

Publicado 23/04/2024 12:09

Hoje é comemorado o Dia do Síndico no Rio de Janeiro e a coluna faz uma homenagem a estes gestores e gestoras que cuidam com muito carinho e dedicação dos edifícios residenciais e comerciais. A tarefa não é fácil e, para ter sucesso, é preciso ter muita disposição e qualificação. Trabalhos à parte, o momento é de celebrar e, para isso, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai promover a Festa do Síndico no dia 25, quinta-feira, a partir das 17h, no Sesc da Tijuca. De acordo com o sindicato, a programação inclui DJ, show, brindes e sorteios para os participantes. Quem estiver interessado, precisa retirar o convite pessoalmente na sede do Secovi Rio até amanhã (Avenida Almirante Barroso, 52 – Gr. 902, Centro).



Plataforma de gestão inteligente



A Certiphic Engenharia, de gestão de obras e projetos imobiliários, lançou o CTP+, uma plataforma voltada para projetos em Real Estate e Construção. A iniciativa representa hoje 12% da carteira da empresa e a estimativa é que o serviço alcance até 20% das obras gerenciadas até o final do ano. “O CTP+ surgiu com a proposta de integrar tecnologia à inteligência e gestão analítica de projetos, com alocação de equipes mais compatíveis aos riscos assumidos por investidores, incorporadores e agentes financeiros”, explica Flavio Lino, CEO da Certiphic. Segundo ele, o serviço pode ser direcionado ao acompanhamento de planejamento, de custos ou de qualidade da obra, de acordo com a demanda do cliente.