Condomínios do país solicitaram, em 2023, mais de R$ 7 milhões em crédito para instalar placas solares - Freepik

Condomínios do país solicitaram, em 2023, mais de R$ 7 milhões em crédito para instalar placas solaresFreepik

Publicado 22/04/2024 10:09

A coluna mostrou recentemente que a energia solar já está presente em 2 milhões de residências no Brasil, conforme estudo da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica). Outro dado que comprova esta realidade indica que condomínios de todo o país solicitaram mais de R$ 7 milhões de crédito, em 2023, para a instalação de painéis solares. É o que aponta estudo do CondoConta, banco para condomínios. De acordo com a instituição, no ano passado, foram mais de R$ 62 milhões em pedidos de crédito para fins diversos, dos quais 12% desse montante foram para a instalação de painéis solares. "Além de favorecer o meio ambiente, sabemos que a instalação de placas solares favorece a economia a longo prazo, que acaba pagando o investimento”, avalia Rodrigo Della Rocca, CEO da empresa.