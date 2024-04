Jardim vertical na varanda é beneficiado pela iluminação natural e ainda aproxima a natureza dos moradores. - Mariana Camargo

Publicado 26/04/2024 12:36

Deixar a luz do sol entrar em casa não só traz benefícios para a saúde física e mental como também pode influenciar na decoração. Esse trunfo é muito utilizado nos projetos de arquitetura de interiores, especialmente em apartamentos. "Ao contrário das casas com varandas abertas e quintais, trabalhamos com um desafio adicional que é o de valorizar as entradas de sol existentes", explica a arquiteta Daniela Funari. Segundo a especialista, o ponto de partida para o projeto, seja para uma casa ou um prédio, é a localização do Norte do terreno, conhecido como o maior ponto de insolação diária.



Na rotação dessa bússola, o Leste, logo à direita, indica o sol da manhã e a face Sul o lado onde ele quase não costuma chegar. A partir disso, a arquiteta utiliza nos apartamentos recursos que a auxiliam no objetivo de reforçar as sensações. "Faço uma avaliação minuciosa do mobiliário aos itens decorativos, até a paleta com os tons que destaquem a iluminação natural que cada cômodo recebe", diz a profissional. Confira outras dicas da arquiteta:



O poder do sol da manhã



Existem diversos estudos que comprovam a importância da luz solar para a nossa saúde física e mental. Aproveitar os raios de sol nas primeiras horas do dia, por exemplo, é extremamente positivo para a prevenção de doenças e o estímulo à produção da vitamina D. Sempre que o projeto permite, a dica é trabalhar com varandas e esquadrias generosas para ter um nível satisfatório de iluminação natural. A base neutra combina bem com a claridade do amanhecer e suas horas posteriores e os nuances de branco são maravilhosos para dar aquele brilho, ajudando a começar um dia repleto de energia.



A luz como aliada do paisagismo



Outro privilégio da luz natural nos apartamentos está na possibilidade de cultivar espécies de plantas nas varandas ou próximas às janelas. E nessa tarefa de trazer o verde para dentro de casa, valem os mais diversos recursos como vasinhos, canteiros e até mesmo jardins verticais, sempre analisando as particularidades de cada uma delas. Outra sugestão é executar o paisagismo em sincronia com o décor do ambiente para que a composição seja coerente e entregue ainda mais encanto para o projeto.



O charme do entardecer



Assim como o charme matutino, o esplendor da luz do entardecer também deve ser enfatizado nos espaços residenciais. Para tanto, vale considerar a realização de cenários mais intimistas e de acolhimento. Outra perspectiva para saudar a despedida do sol é criar espaços propícios para o clima de happy hour que tem início ao entardecer e segue noite adentro com a chegada da lua.